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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة السيدة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله اليوم الاثنين محاكمه السيده المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وأكل بعضها.
وجهت النيابه للمتهمه تهمه قتل طفلها المجني عليه؛ لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بـ3 ضربات بالعصا؛ قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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الصفة التشريحية المتهمة بقتل طفلها بمحافظة الشرقية
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