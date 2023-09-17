وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع طويل مع المرض

توفى منذ قليل الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، ولم يتحدد حتى الآن موعد العزاء الجنازة.

وعانى أشرف مصيلحي مع مرض السرطان منذ 3 سنوات، وساءت حالته مؤخرًا، حيث نقل إلى العناية المركزة منذ فترة ومن ثم استمر في علاجه بالمنزل وكان لا يستطيع الحركة والكلام ولا يتناول الطعام بحسب ما كشفت زوجته.

وكانت قد دعت المخرجة منال الصيفى، لزوجها الفنان أشرف مصيلحى بالشفاء العاجل، بعد دخوله المستشفى مرة أخرى لتدهور حالته الصحية. وكتبت عدد من الأدعية الدينية، ودخل نجوم الفن يساندونها.

وفى شهر يوليو الماضى، قالت المخرجة منال الصيفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "فريق طبي متخصص يرافق أشرف فى المنزل على مدار 24 ساعة".

وأضافت: "الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة فى تحسن.. والورم المصاب به زوجى من أخطر أنواع السرطانات فى العالم مفيش غير إننا بنحافظ على حياته وربنا كبير قوى.. والحمد لله على كل حاجة وكل اللى ربنا يجيبه كويس".