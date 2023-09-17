تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة الأهلي والمصري

يحسم الجهاز الطبي بالنادي الأهلي موقف إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم من المشاركة في مباراة المصري يوم الثلاثاء المقبل في بداية مشوار الفريق بالدوري الممتاز.

ويعاني إمام عاشور من إصابة تعرض لها في مباراة اتحاد العاصمة الجزائرية ببطولة السوبر الإفريقي والتي أقيمت في السعودية.

وخسر الأهلي، لقب السوبر الإفريقي، بعد الهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك فهد في مدينة الطائف السعودية.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن إمام عاشور سيخضع لفحص طبي في مران غد الاثنين لحسم موقفه من مواجهة المصري البورسعيدي.

وأضاف المصدر أن إمام عاشور يعاني من كدمة في وجه القدم تعرض لها خلال مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي تحت إشراف الطبيب أحمد جاب الله وتحديد مصيره من السفر رفقة الفريق إلى الإسكندرية لمواجهة المصري.