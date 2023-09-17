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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء العراقي يدعو الشركات الهندية إلى الاستثمار في بلاده

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الشركات الهندية الى المساهمة في الاستثمار بالعراق.

وذكر بيان لمكتب السوداني - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس الوزراء استقبل السفير الهندي في العراق براشانت بيساي، حيث عبر السوداني عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تحتفظ بالكثير من المشتركات وفرص التعاون في جميع المجالات.

وأكد السوداني أن الحكومة العراقية بصدد تنفيذ مشاريع استراتيجية، في مقدمتها طريق التنمية، منوّهًا بضرورة الاستفادة من الخبرة الهندية في مجال الدفع الإلكتروني وفي بناء وتشغيل المستشفيات.

من جانبه، أكد السفير الهندي أهمية العراق في كونه من أكبر المورّدين للنفط للهند، فضلًا عن كونه الشريك التجاري السابع للهند.. معبرًا عن رغبة شركات بلاده للمشاركة بالمشاريع في العراق، وفي مقدمتها مشاريع القطاع الصحي.

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العراق محمد شياع السوداني الهند
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