التشيك تقدم 45 طنا من المساعدات الإنسانية لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا

أعلنت جمهورية التشيك تقديمها 45 طنا من المساعدات الإنسانية لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن نائب وزير الطاقة الأوكراني ياروسلاف ديمتشينكوف التقى مع الوفد الحكومي التشيكي المكون من السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية التشيك لدى أوكرانيا راديك ماتولا، ومفوض الحكومة لإعادة إعمار أوكرانيا في وزارة خارجية التشيك توماش كوبيتشني، ومستشار الأمن القومي في مكتب حكومة جمهورية التشيك توماش بوجار.

وأطلع ديمتشينكوف ممثلي التشيك على الوضع الحالي في قطاع الطاقة الأوكراني، وكذلك التقدم في أعمال الإصلاح والترميم استعدادا لموسم التدفئة المقبل.

وشكر نائب الوزير الأوكراني جمهورية التشيك على مساعدتها لقطاع الطاقة في بلاده، وشدد على الاحتياجات الحالية لشركات الطاقة.

وقال المسؤول الأوكراني إن بلاده تلقت بالفعل 12 شحنة من المساعدات الإنسانية من جمهورية التشيك يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 45 طنا، بما في ذلك محولات التيار ومحولات الجهد وسيارات الركاب وغيرها من المعدات والإمدادات اللازمة لأعمال الترميم في المنشآت التي تعرضت للقصف الروسي.

وأكد الجانب التشيكي اهتمامه بتنفيذ المشاريع المتعلقة بترميم وتطوير قطاع الطاقة الأوكراني، بما في ذلك مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كما أكد المشاركون في الاجتماع اهتمامهم المشترك بتطوير التعاون في قطاع الهيدروجين، كما ركز الطرفان على آفاق التعاون في الصناعة النووية والتعاون الدولي لضمان السلامة النووية والإشعاعية.