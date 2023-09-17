مشروع مسام" ينتزع 968 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من انتزاع 968 لغما في مختلف مناطق اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و49 لغما مضادا للدبابات، وعبوة ناسفة واحدة، و913 ذخيرة غير منفجرة.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية، اليوم الأحد، أن فريق "مسام" نزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات و698 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن الفريق من نزع لغمين مضادين للدبابات و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، و11 لغمًا مضادا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، و6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب، نزع الفريق 44 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي، ولغما واحدا مضادا للأفراد في مديرية حريب، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عين بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 12 لغمًا مضادًا للدبابات و123 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للدبابات و17 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع، ولغم واحد مضاد للأفراد بمديرية صبر، و3 ألغام مضادة للأفراد و23 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يصبح إجمالي الألغام التي نزعت خلال شهر سبتمبر حتى الآن 1751 لغمًا.. بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 415 ألفًا و494 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية.