رغم تألقه.. مدرب نانت يكشف سر استبعاد مصطفى محمد

كشف بيير أريستوي مدرب فريق نانت الفرنسي، سر استبعاد الدولي المصري مصطفى محمد أمام كليرمون فوت في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

وانتزع نانت الفوز، بهدفٍ نظيف، سجله موسيس سيمون في الدقيقة 49 من عمر المباراة، فيما أبقى مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، رغم تألقه وتسجيله 4 أهداف في المباريات الأربع الماضية التي شارك فيها، قبل أن يشارك في الدقيقة 36، بدلا من إجناتيو جاناجو.

وقال أريستوي، خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، إنه اختار الاعتماد على إجنانيوس جانجو كمهاجم أساسي لأنه يمتلك السرعة والقدرة على التحرك في المساحات خلف الدفاع، مضيفا: "إجنانيوس جانجو قادر على تنفيذ هذا الدور بشكل جيد".

وأشار أيضًا إلى أنه قد أشرك مصطفى محمد كبديل بعد إصابة جانجو في الدقيقة 36 من المباراة، وأن الفريق حاول تسجيل الأهداف في بداية المباراة لكنه أهدر فرصتين.

وأعرب أريستوي عن سعادته بأداء موسيس سيمون الذي سجل هدف الفوز، وأشاد بسرعته وقدرته على اللعب في دور الجناح وفي العمق، معبرا عن حزنه بسبب غياب إجنانيوس جانجو عن الفريق لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها.