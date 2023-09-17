الميسترال تحمل 103 حاويات ومركز إيواء ومستشفى لإغاثة منكوبي ليبيا

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن مصر تقدم الدعم الكامل سواء بحرا أو جوا أو برا في كارثة الفيضانات التي اجتاحت درنة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بإرسال حاملة الطائرات الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا.

أضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن مصر دفعت بجسر جوي وبري وبحري من المساعدات لدعم الأشقاء في ليبيا، لافتا إلى أن البنية التحتية في ليبيا مدمرة وهو ما يعوق الوصول إلى المناطق المنكوبة جراء الفيضانات.

كما أكد أن مصر أرسلت الميسترال لتقديم كل الدعم للمنكوبين في ليبيا، مشيرا إلى أن الحاملة بها كافة التجهيزات بها بنك دم وغرف عمليات وتسمح باستقبال أعداد كبيرة ومن الممكن أن تفتح مراكز للإيواء.

وكشف عن أن حاملة الطائرات الميسترال مزودة بأحدث أجهزة الاتصال والتتبع وتنقل 103 حاويات إلى ليبيا، مضيفا أن الميسترال بها الأطقم الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم كل الدعم للمنكوبين في ليبيا.

ونوه بأن الميسترال تتحرك وفق خطط متوفرة وعلى أعلى مستوى من التنسيق، موضحا أن ترأس رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وفدا عسكريا إلى ليبيا كان من أجل دراسة الواقع ليتم التنفيذ والتحرك المصري بدقة.

كما أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تطوير منظومة التسليح البحري، مبينا أن الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وتسليح القوات المسلحة يشهد تطويرا كبيرا، كما أن مصر حققت تفوقا نوعيا في سلاح البحرية.

وأشار إلى حاملة الطائرات الميسترال تعد مركزا للقيادة والسيطرة والتحكم وتضم مستشفى ميداني، مبينا أن مصر تسعى لإغاثة وإنقاذ ليبيا من كارثة الإعصار.