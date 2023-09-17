ريال مدريد يسعى للتخلص من نجم دفاعه

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد بدا منفتحا لفكرة انتقال نجمه النمساوي ديفيد ألابا إلى صفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتسعى إدارة مانشستر يونايتد للتعاقد مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا، الذي يلعب حاليًا في صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث أشارت التقارير إلى أن ريال مدريد مستعد للنظر في عرض لبيع ألابا بعد تراجع أدائه في الموسم الحالي.

ومن المعروف أن ألابا يتقاضى أحد أعلى الرواتب في صفوف النادي الملكي، وهذا يعد دافعًا لإدارة النادي للنظر في بيعه، وفي حال موافقة اللاعب النمساوي على الانتقال، ستكون وجهته المحتملة هي الشياطين الحمر، ولكن الريال يطالب بمبلغ مالي يصل إلى 40 مليون يورو مقابل الصفقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يخطط ريال مدريد للتعاقد مع مدافع جديد إذا تمت صفقة رحيل ألابا في فترة الانتقالات الشتوية، نظرًا لإصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

ويتابع الملكي أيضًا لاعب آخر في مركز المدافع، وهو لوكاس كلوسترمان من لايبزيج، والذي يبلغ من العمر 27 عامًا وينتهي عقده في الصيف المقبل.

