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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل نائب قائد شرطة لوس انجليس في كمين بولاية كاليفورنيا

نائب رئيس شرطة لوس
نائب رئيس شرطة لوس أنجلوس رايان كلينكونبرومر
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لقي نائب قائد شرطة مقاطعة لوس انجلوس الأمريكية، رايان كلينكونبرومر،  حتفه رميا بالرصاص فيما وصفه مسؤولون بأنه كمين نُصب له في أثناء وجوده بسيارة دورية خارج مركز للشرطة في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، وصف قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا الحادث الذي وقع ليل السبت بأنه "جريمة قتل" و"هجوم مستهدف" على نائبه رايان كلينكونبرومر (30 عاما) بينما كان يؤدي عمله بالزي الرسمي على بعد نحو 90 كيلومترا شمال شرقي لوس انجليس.

وقالت الشرطة إن أحد المارة رأى كلينكونبرومر وكان مصابا بجروح خطيرة في نحو الساعة السادسة مساء وطلب له المساعدة فورا، قبل نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وطلب لونا خلال مؤتمر صحفي عقده ليل السبت من الجمهور تقديم أي مقطع مصور قد يظهر ما حدث.

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لوس أنجلوس كاليفورنيا
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