لافروف: واشنطن تواصل حربًا ضد روسيا من خلال تزويد كييف بالأسلحة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تعليق لبرنامج "موسكو، الكرملين، بوتين" الذي يذاع على قناة روسيا-1 التلفزيونية، إن الولايات المتحدة تسيطر على العمليات العسكرية في أوكرانيا، مضيفا أن واشنطن في الواقع تواصل حربا ضد روسيا من خلال تزويد كييف بالأسلحة.

وأضاف لافروف، في تعليقه على إمدادات واشنطن المحتملة من الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، "بغض النظر عما تقوله، فهي (الولايات المتحدة) تسيطر على هذه الحرب، وهي توفر الأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخباراتية والبيانات من الأقمار الاصطناعية، وتواصل حربا ضدنا"، حسبما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية.

ونشر الصحفي بافيل زاروبين، عبر قناته على تليجرام، مقتطفات من تعليقات لافروف.

وأضاف لافروف، أن إمدادات الدول الغربية المحتملة من الصواريخ بعيدة المدى إلى كييف لن تغير جوهر ما يجري في أوكرانيا.

وقال لافروف: "لا أستطيع التعليق على تصريحاتهم، لكن حقيقة أنها لن تغير جوهر ما يجري في أوكرانيا أمر واضح".