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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السيطرة على 9 حرائق في مناطق مختلفة من الجزائر

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في الجزائر
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أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر، التحكم في 9 حرائق من جملة 16 حريقا في موجة جديدة شهدتها مناطق مختلفة من الجزائر في الساعات الأخيرة.

وجاء في بيان للجهاز اليوم الأحد، أن 16 حريقا اندلع بولايات بجاية وجيجل وقالمة وسكيكدة وتيزي وزو، جرى إخماد 9 منها حتى الآن منها 4 ببجاية، وواحد بكل من ولايتي سكيكدة وقالمة، و3 بولاية تيزي وزو. فيما لا تزال 7 بؤر مشتعلة بولايات بجاية وجيجل وتيزي وزو.

وفي سياق متصل، اعتقل جهاز الدرك الوطني شخصا يبلغ من العمر 56 عاما، يشتبه في الضلوع في الحريق الذي نشب بغابة عش الباز بمنطقة بوليماط بولاية بجاية.

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الجزائر الدفاع المدني
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