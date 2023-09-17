أرسنال يهزم إيفرتون بشق الأنفس في الدوري الإنجليزي

فاز فريق آرسنال على إيفرتون بهدف نظيف سجله البلجيكي لياندرو تروسارد في المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وحاول لاعبو أرسنال كثيرا على مرمى جوردان بيكفورد ولكن لم تترجم محاولاتهم إلى أهداف، سوى هدف جابرييل مارتينيلى الذي أحرزه فى الدقيقة 20 من زمن المباراة ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وسعى إيفرتون للحفاظ على سجله الجيد على أرضه أمام أرسنال، ولكن تروسارد حطم آماله ونجح في تسجيل هدف الفوز لصالح الجانرز في الدقيقة 69 بعد تمريرة من بوكايو ساكا.

ورغم محاولات إيفرتون في الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاع آرسنال وتألق حارس المرمى بيرت لينو حالا دون تسجيل هدف التعادل.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 13 نقطة وارتقى إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.