التحريات تفجر مفاجأة في واقعة الطفلة المخطوفة في مترو المرج

دلت التحريات فى واقعة أمساك الأهالى بسيدة فى مترو المرج تحمل طفلة لشكهم فى قيامها بخطفها أن السيدة والدتها .

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وأضافت التحريات أن الاهالى أمسكوا بسيدة تحمل طفلة عمرها عامين وكانت الطفلة تصرخ بشدة فأعتقدوا أنها ليست والدتها وأنها مخطوفة وقاموا بتسليمها لشرطة المترو والتى بدورها قامت بتسليمها لقسم شرطة المرج ليتبين ان السيدة والدتها .

تلقت أجهزة الامن بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو المرج مفاده أمساك عدد من المواطنيين بسيدة تحمل طفلة منهمرة فى البكاء وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن السيدة والدتها وكانت فى مشوار لقضاء بعض حوائجها واثناء ذلك دخلت الطفلة فى حالة بكاء شديد وذعر فأمسكوا بالسيدة وسلموها للشرطة وتم صرف السيدة بعد تقديم الأثباتات اللازمة أنها والدتها ، وتم أتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

يذكر أنها أنتشر" بوست " على الفيس بوك بالواقعة جاء فيه " يا جماعه لو سمحتوا احنا مسكنا واحده فى المترو ومعاها بنت حوالى سنتين او سنه ونص وكانت مفحومه من العياط وشكلها مش بنتها وسلمناها لشرطة محطه مترو المرج وحولوها على القسم ياريت نشير البوست يمكن اهل البنت بيدوروا عليها دى صورة البنت وكانت لابسه سلوبته جينز وهى مقلعهالها".