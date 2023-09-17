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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية تعتزم إرسال مساعدات بقيمة مليوني دولار إلى ليبيا

الفيضانات في ليبيا
الفيضانات في ليبيا
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية سوف ترسل مساعدات إنسانية بقيمة مليوني دولار أمريكي إلى ليبيا، التي ضربتها الفيضانات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إنه سوف يتم إرسال المساعدات عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية قد قال في وقت سابق إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ليبيا ارتفعت إلى 11 ألفا و300 شخص في مدينة درنة فقط.

وأضافت الوزارة" نأمل أن تساعد المساعدات في استقرار الشعب الليبي سريعا، بعدما عاني من تداعيات الإعصار والفيضانات".

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كوريا الجنوبية ليبيا الفيضانات
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