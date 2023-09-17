مصدر بالزمالك يكشف عن أزمة مالية تواجه فريق الطائرة بالنادي

واصل فريق كرة الطائرة سيدات بالزمالك، مساء اليوم الأحد، تدريباته في مقر النادي بميت عقبة وذلك استعدادا للموسم الجديد .

وكشف مصدر بنادي الزمالك للبوابة نيوز اليوم، عن أزمة مالية كبيرة تواجه فريق الطائرة سيدات بالزمالك وذلك بسبب تأخر صرف مستحقاتهم لأشهر طويلة .

أضاف المصدر، هناك لاعبات بالزمالك يتبقي لهم 70% من مستحقاتهم سواء عن الموسم الماضي أو مقدم عقود الموسم الجديد، والبعض الآخر يتبقي لهم نسبة 50% .

وتابع، الفريق ينتظر تنفيذ الوعود من اللجنة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني لصرف جزء من مستحقاتهم، على أن يتم باقي المبلغ بعد تولي مجلس إدارة جديد للأمور داخل الزمالك بداية من 21 أكتوبر المقبل عقب انتهاء الانتخابات .

ويقود طائرة الزمالك، حسام شكري مدير فني ومحمد أنور مدرب عام، أشرف عبدالعال مدرب، هبة حسنين مدير إداري، سمية ناجح علاج طبيعي، أحمد عبد العزيز مخطط أحمال، وعلاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة.

يذكر أن فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات حقق الثنائية بالموسم الماضي بعد الحصول على بطولة أفريقيا بالفوز في المباراة النهائية علي فريق الأنابيب الكيني وبطولة كأس مصر بالفوز علي الأهلي.