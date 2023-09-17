تعليم القاهرة: تسليم اللوحات الإرشادية "اتكلم بالإشارة" بجميع الإدارات

أعلن أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، تسليم مجموعة اللوحات الإرشادية ( أتكلم بالإشارة) بالحجم الكبير يضم 24 كلمة بلغة الإشارة وتوزيعها على المدارس بجميع الإدارات التعليمية ( عام -فنى).

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة نعمة محمد محمود مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، والدكتورة مها عبد الهادى موجه الإعاقة السمعية بالمديرية، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتى ذلك تزامناً مع مواكبة اليوم العالمي للغة الإشارة الموافق 23/9/2023، وأكد موسى أن الهدف من ذلك هو المساعدة فى تسهيل تعاملات أبناء المجتمع من ذوى الهمم وتقديم كافة سبل الدعم به، لافتا إلى التوجيه بوضع اللوحات بأماكن واضحة بالمدرسة لما تحمله من كلمات بلغة الإشارة تعمل على نشر الثقافة بين فئات المجتمع.

وأكد مدير المديرية على ضرورة رفع الوعى المجتمعى ونشر ثقافة لغة الإشارة وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك فعال فى المجتمع.