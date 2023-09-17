كندا تخصص 24 مليون دولار لأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

أعلنت الحكومة الكندية اليوم الأحد، أن أوتاوا ستساهم بمبلغ 33 مليون دولار كندي (حوالي 24 مليون دولار أمريكي) في شراكة دولية تقودها بريطانيا لتوفير قدرات الدفاع الجوي لكييف.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، جاء في بيان لوزير الدفاع الكندي بيل بلير: "ستساهم كندا بمبلغ 33 مليون دولار كندي في شراكة ستزود أوكرانيا بمئات من صواريخ الدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى والأنظمة المرتبطة بها اللازمة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية لأوكرانيا"

وستذهب الأموال إلى الشراكة التي أنشأتها عدة دول في يونيو 2023، بما في ذلك الدنمارك وهولندا والولايات المتحدة، تحت قيادة بريطانيا لتوفير أنظمة الدفاع الجوي لكييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.