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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار شوقي عياد لتوليه منصب النائب العام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يتقدم المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين الأجلّاء أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة أداءه اليمين، نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالة النيابة العامة المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون. 

ويتقدم بالتهنئة للمستشار حمادة الصاوي - النائب العام السابق - على تكريم رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وصون حقوق المواطنين.

 

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المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية مستشار محمد شوقي عياد مستشار حمادة الصاوي
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