رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار شوقي عياد لتوليه منصب النائب العام

يتقدم المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين الأجلّاء أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة أداءه اليمين، نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالة النيابة العامة المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

ويتقدم بالتهنئة للمستشار حمادة الصاوي - النائب العام السابق - على تكريم رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وصون حقوق المواطنين.