تموين الإسكندرية: معرض أهلًا مدارس بأسعار تنافسية تخفيفًا عن كاهل المواطن

قال المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن من مميزات المعرض هذا العام مشاركة بعض شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمنتجاتها الغذائية المختلفة تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية بعرض السلع الغذائية بأسعار تنافسية تخفيفا عن كاهل المواطنين

وأضاف المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و المتحدث الرسمى باسم المديرية أن معرض كوتة يعد المعرض الثانى بعد افتتاح معرض أهلا مدارس بمنطقة بشاير الخير خلال هذا الشهر و الذى استمر لمدة ١٠ أيام و كذلك إقامة عدة شوادر فى جميع الميادين الرئيسية بالأسكندرية و التى أقامتها الأحزاب السياسية مشاركة منها فى خدمة المجتمع السكندرى و بذلك وصلت معارض اهلا مدارس لجميع مناطق الإسكندرية كما تقوم مديرية التموين و التجارة الداخلية بدورها الرقابى على جودة و اسعار السلع المعروضة سواء الادوات المدرسية و مستلزمات الدراسة و كذلك السلع الغذائية المعروضة لاكتفاء المواطنين من احتياجاتهم السلعية المختلفة.

يذكر ان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أفتتح معرض أهلا مدارس المقام بأرض المعارض كوتة بمنطقة الأزاريطة، و الذى يقام لمدة أسبوعين تحت رعاية الغرفة التجارية و بالتنسيق مع مديرية التموين و التجارة الداخلية، بمشاركة العديد من المكتبات و الشركات لعرض و بيع الأدوات المدرسية و الكراسات و الكشاكيل و مستلزمات الدراسة بكافة أنواعها و الملابس و الأحذية الرياضية و توفير جميع مستلزمات الدراسة، كما شاركت جمعية الإسكندرية للمكفوفين بمنتجاتها اليدوية و كذلك الادوات الخاصة بطريقة برايل.



كذلك مشاركة بعض شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية ( شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية و شركة الإسكندرية للزيوت و شركة الإسكندرية للمطاحن و شركة الزيوت المستخلصة) لعرض السلع الغذائية المختلفة من الزيوت و السمن و السكر و الارز و الدواجن و اللحوم و الدقيق و المكرونات

وذلك للمشاركة فى عرض السلع الغذائية المختلفة بكميات كبيرة و التى تغطى استهلاك المواطنين و تمتعها بالجودة التى تليق بالمواطن السكندرى و بالاسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية و التى تقدر من ٢٠٪ إلى ٣٠ ٪ عن مثيلتها فى الاسواق حيث يعرض بالمعرض جميع مستلزمات المدارس و السلع الغذائية بأسعار تناسب الجميع.