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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تخصيص 576 وحدة سكنية بمشروعات جنة والمقصد وسكن مصر لصالح نقابة الصحفيين

الصحفيين
الصحفيين
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أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن النقابة تلقت موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 182 بتاريخ 27 أغسطس 2023 على تخصيص 576 وحدة سكنية لصالح النقابة  بمدن (القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة و6 أكتوبر الجديدة) على أن تحدد أسعارها لاحقاً.

وأوضح الخطاب المرسل من الهيئة أن آلية السداد ستكون وفقاً لما يلي:
( 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز ، 10% عند استلام الوحدة ، والــ 70% الباقية على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى على سبع سنوات محملة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية) يستحق القسط الأول منها بعد ثلاثة أشهر من استلام الوحدة). 
جاء ذلك بناء على طلب تقدم به نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى المهندس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في  8 يوليو الماضي للحصول على هذه الوحدات 
كان خالد البلشي نقيب الصحفيين  قد أكد على الطلب خلال لقائه مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  في نهاية شهر يوليو الماضي وخلال اللقاء أعلن المهندس عاصم الجزار موافقته المبدئية على الطلب بتخصيص وحدات سكنية في عدد من المشروعات منها سكن مصر ودار مصر .
وستعلن النقابة عن مواعيد حجز الوحدات بمجرد وصول الأسعار النهائية للوحدات. 

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وحدات سكنية الصحفيين
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