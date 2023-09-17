القوات الجوية الباكستانية تشارك في مناورات النجم الساطع بمصر 2023

اختتمت فرقة القوات الجوية الباكستانية مشاركتها الناجحة في التمرين الجوي متعدد الخدمات الثلاثي "النجم الساطع 2023" الذي أقيم في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر.

وقد جمع هذا التمرين الذي استمر لمدة أسبوعين 30 دولة بما في ذلك مشاركين بارزين مثل باكستان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان والأردن واليونان وقطر. أظهر التمرين الأداء المثالي لوحدات القوات الجوية الباكستانية وطائراتها المقاتلة الحديثة من طراز JF-17 Thunder. سلطت هذه المشاركة الضوء على التزام القوات الجوية الباكستانية بالتعاون الإقليمي والدولي ، بل وأكدت أيضًا على قدراتها وبراعتها في العمل في بيئات متنوعة ومليئة بالتحديات.

ومن خلال تمرين النجم الساطع 2023 أثبتت القوات الجوية الباكستانية مرة أخرى التزامها بالحفاظ على التقاليد المجيدة وتعزيز الشراكات القوية مع المجتمع العالمي. تتطلع القوات الجوية الباكستانية إلى التعاون المستقبلي مع القوات الجوية للدول الحليفة ومواصلة تطوير قدراتها لمواجهة التحديات الناشئة في مواجهة التهديدات الأمنية المعاصرة.