وزير الرياضة يستقبل لاعب دوري مراكز الشباب المنضم للمنتخب الأولمبي

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باشا محمد باشا، لاعب المنتخب الوطني الأولمبي واحد ابناء دوري مراكز الشباب والذي لعب لدوري مراكز الشباب من خلال لمركز شباب كوم الضبع بمحافظة قنا.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة باختيار احد ابناء دوري مراكز الشباب للانضمام للمنتخب الوطني، مؤكدا ان الهدف الدائم من دوري مراكز الشباب والعديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة هو الكشف عن الموهوبين رياضيا في العديد من المجالات الرياضية.

وطالب وزير الرياضة، باشا محمد باشا، بالاصرار والعزيمة ومواصلة التدريبات بشكل مكثف للحفاظ على مستواه وتطوير اداءه في المستقبل ليكون نواه يستطيع الاعتماد عليها المنتخب الوطني الأول، ويعطي دافع لكل الرياضيين الاخرين لبذل الجهد والعرق من آجل النجاح وتحقيق احلامهم.

ومن جانبه تقدم اللاعب بكل الشكر لوزير الشباب والرياضة والوزارة على دعمها المتواصل، مشيرا الى انه يشعر بالفخر لكونه احد ابناء دوري مراكز الشباب وسيسعى جاهدا في المرحلة المقبلة لمواصلة التدريبات وان يعلى من مستواه الفني والبدني ليكون جاهزا بصفة مستمرة لخدمه المنتخب الوطني المصري في اي وقت.

حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد القادر وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.