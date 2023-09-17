الشباب تواصل تنفيذ ملتقيات "توظيف مصر" مع مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة والمنيا

واصلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تنفيذ ملتقيان للتوظيف، وذلك بمحافظتي البحيرة والمنيا يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر المقبل، من خلال مبادرة "توظيف مصر".

يأتي ذلك استمرار لنجاح ملتقيات التوظيف بالمحافظات، ويسبق تلك الملتقيات مجموعة من التدريبات من أجل الاستعداد لسوق العمل خلال الفترة من (26 -28 ) سبتمبر الجاري المقبل من خلال مبادرة "طور وغير".

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ملتقيات التوظيف تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر، مشيراً إلي أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في محافظات الدلتا وصعيد مصر لتقديم خدمات التوظيف للشباب المصري خاصة في قرى حياة كريمة.

وتهدف تلك الملتقيات إلي صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.



ومن المقرر تنفيذ 6 ملتقيات توظيف أخرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بمحافظات " الإسكندرية، الأقصر، كفر الشيخ، اسوان، القاهرة، والجيزة"، هذا بالإضافة الى الأيام المفتوحة للتوظيف بقرى حياة كريمة من خلال فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

الجدير بالذكر ان مبادرتي "طور وغير " و" توظيف مصر" يتم تنفذهما بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.