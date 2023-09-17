وكيل تضامن النواب يشارك في فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب بفيتنام

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، فى فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، بعنوان "دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار"، والذي يعقد في دولة فيتنام خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، بحضور ٦٠ دولة من البرلمانيين الشباب من جميع برلمانات العالم.

وأوضح فتحي، أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لتطبيق وتحقيق عملية التحول الرقمى ضمن استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة، وبدأت مؤسسات الدولة في تنفيذ خطة التحول الرقمى فى مختلف القطاعات والمجالات بشكل مكثف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن التحول الرقمى سمة الدول المتقدمة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى كل المجالات المختلفة، وهو ما يساهم فى تطوير الخدمات والنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، مشددا على ضرورة تدريب الكوادر الشبابية على التحول الرقمي والابتكار مما يساهم فى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد النائب أحمد فتحي، على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية والتدريب للشباب فى مجال التحول الرقمي، لمواكبة التطورات المستمرة في مجال التكنولوجية، وتعزيز الإبتكار، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في كافة المجالات.

وعلي هامشي المؤتمر ألتقي النائب أحمد فتحي مع رئيس الجمعية الوطنية لدولة ڤيتنام فونج دينه هوي، بمناسبة ذكرى مرور ٦٠ عام علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ڤيتنام.