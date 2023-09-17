الدوري الإنجليزي.. التعادل يسيطر على الشوط الأول بين أرسنال وإيفرتون

سيطر التعادل السلبى على نتيجة الشوط الأول بين أرسنال وإيفرتون، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، في المباراة المقامة حاليا على ملعب جوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحاول لاعبو أرسنال كثيرا على مرمى جوردان بيكفورد ولكن لم تترجم محاولاتهم إلى أهداف، سوى هدف جابرييل مارتينيلى الذي أحرزه فى الدقيقة 20 من زمن المباراة ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

واعتمد أرتيتا على بوكايو ساكا لقيادة الهجوم إلى جانب جابرييل مارتينيلي وإدوارد نيكيتا، فيما غاب الدولي المصري محمد النني عن تشكيلة الفريق منذ انطلاقة الموسم.

وبدأ أرسنال المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: زينشينكو – ويليام ساليبا – بن وايت – جابرييل.

خط الوسط: ديكلان ريس – مارتن أوديجارد – فييرا.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي – إدوارد نيكيتا – بوكايو ساكا.

ويملك أرسنال فى رصيده 10 نقاط ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.