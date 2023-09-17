3 أسلحة كانت بحوزة قاتل شقيقته أمام مسجد ببورسعيد

كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة في واقعة إتهام المتهم بإنهاء حياة شقيقته أمام مسجد الامام الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

وتضمن المحضر رقم 4818 جنح المناخ لسنة 2023 أنه في يوم 12 سبتمبر عام 2023 أثناء مرور ضابط بمباحث قسم شرطة المناخ وقوة من الشرطة السرية بالقسم مستقلين سيارة الشرطة لتفقد الحالة الأمنية وضبط المشتبه فيهم والخارجين على القانون والهاربين من الأحكام ومروج المواد المخدرة وكل ما يخل بالأمن العام، وفي أثناء المرور بالمنطقة الثامنة أمام مسجد الحسين دائرة القسم شاهد أحد الأشخاص ممسكا بيده سلاحا أبيض عبارة عن سكين كبيرة الحجم، وهناك محاولة من الأهالي للإمساك به، فنزل الضابط على الفور من السيارة والقوة المرافقة من خلفه، وتمكن من ضبطه وإحكام السيطرة عليه واستخلاص السكين من يديه.

وتبين أن السلاح الأبيض بحوزته سكين كبيرة الحجم وبتفتيشه عثر بكمر بنطاله على سلاح أبيض عبارة عن مطواة، وكذلك عثر بساق القدم اليسرى على سكين صغيرة الحجم حادة، وباستكمال تفتيشه لم يتم العثور معه على ممنوعات أخرى، وعُثر على بطاقة رقم قومي تحمل اسمه ويدعى: "م.ن" يبلغ من العمر 22 عامًا، وحاصل على دبلوم صنايع.

وبمواجهة المتهم أقر أنه يحوز تلك الأسلحة للتعدي على شقيقته: فريدة نبيل السيد عثمان 25 عامًا، طالبة بكلية الآداب ومقيمة بالمنطقه الثامنة دائرة القسم قاصدا قتلها.

وتضمنت قائمة الأحراز في المحضر كل من: سلاح أبيض عبارة عن سكين كبير الحجم، وسلاح أبيض آخر عبارة عن مطواة وسلاح أبيض عبارة عن سكين صغيرة الحجم، وهاتف محمول من ماركة آيفون أبيض اللون خاص بالمجني عليها.