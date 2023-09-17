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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة الكندية توافق على مساعدات لأوكرانيا بـ 24 مليون دولار أمريكي

كندا
كندا
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أعلنت الحكومة الكندية اليوم الأحد، أنها ستساهم بمبلغ 33 مليون دولار كندي (حوالي 24 مليون دولار أمريكي) في شراكة دولية تقودها بريطانيا لتوفير قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الكندي بيل بلير، في بيان أذاعته قناة روسيا اليوم: "ستساهم كندا بمبلغ 33 مليون دولار كندي في شراكة ستزود أوكرانيا بمئات من صواريخ الدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى والأنظمة المرتبطة بها اللازمة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية لأوكرانيا".
وستذهب الأموال إلى الشراكة التي أنشأتها عدة دول في يونيو 2023، بما في ذلك الدنمارك وهولندا والولايات المتحدة، تحت قيادة بريطانيا لتوفير أنظمة الدفاع الجوي لكييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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أوكرانيا بريطانيا الحكومة الكندية روسيا
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