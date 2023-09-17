ads
الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس التشيكي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة

بيتر بيفل
بيتر بيفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجه الرئيس التشيكي، بيتر بيفل، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، للمشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وذكر راديو "براغ" الدولي اليوم الأحد أن بيفل سيرأس وفد بلاده، الذي سيضم وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، حيث سيلقي خطابًا خلال الفعاليات، مشيرا إلى أن برنامج الرئيس التشيكي سيبدأ غدا الإثنين، ومن المقرر أن يلقي خطابا بشأن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما سيعقد بيفل أيضا اجتماعات ثنائية مخطط لها على هامش الجمعية، من بينها مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومن المتوقع أن تكون الموضوعات الأساسية لجلسة الجمعية العمومية بشأن الصراع الروسي الأوكراني.

ads
نيويورك الرئيس التشيكي براغ التنمية المستدامة للأمم المتحدة جوتيريش
ads