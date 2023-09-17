الرئيس التشيكي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة

توجه الرئيس التشيكي، بيتر بيفل، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، للمشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وذكر راديو "براغ" الدولي اليوم الأحد أن بيفل سيرأس وفد بلاده، الذي سيضم وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، حيث سيلقي خطابًا خلال الفعاليات، مشيرا إلى أن برنامج الرئيس التشيكي سيبدأ غدا الإثنين، ومن المقرر أن يلقي خطابا بشأن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما سيعقد بيفل أيضا اجتماعات ثنائية مخطط لها على هامش الجمعية، من بينها مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومن المتوقع أن تكون الموضوعات الأساسية لجلسة الجمعية العمومية بشأن الصراع الروسي الأوكراني.