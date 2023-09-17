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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سيدة تنهار بالبكاء: أمي كانت بتفطر رمضان ولا تخرج الفدية.. وأمين الفتوى يجيب.. فيديو

الدكتور علي فخر،
الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
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أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة منهارة من البكاء، مفاداه إن والدتها كان عندها 80 سنة واستمرت 12 سنة تفطر فى رمضان، لمرضها الشديد، وكانت لا تخرج فدية الصوم، وكانت تعطيها لأولادها حتى وفاتها فى سن 90 سنة، وفأولادها يريدون إخراج الفدية عنها، هل يجوز أن يدفعها عنها أولادها الفقراء أم فاعل خير؟. 

وقال “فخر” خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "أولا أولادها فقراء جدا، وكانت لا تخرج الفدية، وكانت تعطيها لأولادها، وهى بالتالى أخرجت الفدية، لأنها أخرجتها لأولادها، وهذا ما فعله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع من وقع على إمراته فى نهار رمضان، واعطاه الكفارة لأهله".

وتابع: "السيدة كانت طاعنة فى السن، وكانت تفطر لعذر المرض، وبالتالى لا يوجد عليها قضاء، هى كانت تطعم أولادها الفقراء بالتالى هذا يجزى عن إخراج الفدية".

 

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الدكتور على فخر دار الإفتاء المصرية إخراج الفدية
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