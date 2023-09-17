أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للنسخة 65 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري في السابعة مساء

وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبوجبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ اسحاقو يعقوبو _ أمير مدحت _ سعيد سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني _ محمود الجزار

خط الوسط .. محمد فتحي _ أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.