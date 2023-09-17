طب الأزهر يكرّم نقيب القاهرة.. وغالب: قائمة المستقبل تتبنى قضايا الأطباء

كرّمت كلية الطب جامعة الأزهر الدكتورة شرين غالب نقيب أطباء القاهرة، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب القصر العيني، والدكتور هشام فرهود عميد كلية طب الأزهر بنات السابق وذلك لدورهما الرائد في خدمة الأطباء وتبني قضايا المهنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين أبوالغيط عميد كلية طب الأزهر بنين والدكتورة هناء العبيسي عميد كلية طب الأزهر بنات، على هامش المؤتمر الذي عقد بكلية طب الأزهر لعرض البرنامج الانتخابي لقائمة تيار المستقبل برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي والتي تخوض انتخابات نقابة الأطباء في ١٣ اكتوبر المقبل.

وقالت الدكتورة شرين غالب أن هذا التكريم يحمل مزيدًا من الفخر والاعتزاز كونه من جامعة الأزهر ومن قاماتها العلمية والطبية التي خرجت أجيال من الأساتذة والأطباء

وأضافت غالب، تحمل قائمة المستقبل برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي المرشح على مقعد النقيب العام،على عاتقها مسؤلية طموح وآمال أطباء مصر في الارتقاء بالمهنة وتوفير الحماية القانونية، وبيئة العمل التي تضمن تحقيق متطلباتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع والتى تتطلب منا بذل الكثير من الجهد للحد من ظاهرة هجرة الأطباء وهناك برنامج متكامل تعد قائمة المستقبل بتنفيذه.