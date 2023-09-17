بعد كارثة ليبيا.. الري: تنفيذ 1500 منشأ للحماية من السيول

قال الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف، أكبر من محطة بحر البقر، مشيرا إلى أنها ستدخل موسوعة جينيس، لتزيح محطة بحر البقر من قائمة أكبر محطة معالجة في العالم.



وأضاف خلال هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحطة من المشروعات المهمة في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، لافتا إلى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعالج مياه الصرف الزراعي، لإعادة استخدامها للري مرة أخرى.



تابع غانم أن محطة الحمام تقع في غرب الدلتا، مشددا على أن مثل هذه المشروعات لتحقيق الأمن الغذائي واستصلاح أراضي جديدة، كما أنها تمثل مشروعات تنموية واللجوء إلى إعادة الاستخدام كمورد مائي مهم للدولة.



عن كارثة فيضانات درنة في ليبيا، وانهيار السدود، أكد متحدث وزارة الري، أن ملف التغيرات المناخية على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشددا على أن الدولة نجحت في إنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار لسيول كذلك محافظات الوجه القبلي، لحماية المواطنين في هذه الأماكن سواء بإنشاء طرق أو بنية تحتية، إلى جانب حجز كميات من المياه واستفادة السكان في هذه المناطق.



