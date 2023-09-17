المالية: زيادة المرتبات والمعاشات أول أكتوبر

كشف محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، أن كل المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي سوف يصرفون هذه المنح بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه القرارات تحتاج موافقة برلمانية وإصدار قانون من مجلس النواب وسيكون أول موضوع يتم مناقشة لاعتماد هذه الحزمة.

ولفت إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية الثانية للمعاشات خلال أقل من 6 أشهر لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تشعر بمعاناة المواطن ولذا كانت هذه القرارات الشاملة التي تشمل فئات كثيرة من الشعب المصري.

وأردف محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، أن هناك 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات يستفيدون من منحة الـ 300 جنيه بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه.

وأكد أن كل الدرجات الوظيفية سوف تستفيد من هذه القرارات وتصرف المنحة الاستثنائية، لافتا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه يستفيد منه الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.

وشدد مستشار وزير المالية لشئون الموارد، أن هناك 21 مليون أسرة مستفيدة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي.

