قاتل شقيقته أمام مسجد ببورسعيد: انتظرتها ساعتين أسفل المنزل

أدلى محمد نبيل السيد عثمان دحدح، المتهم بقتل شقيقته أمام مسجد الامام الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد باعترافات تفصيلية عن جريمته.

واعترف المتهم بالمحضر رقم 4818 جنح المناخ، أنه وقف بالقرب من مسكن شقيقته: فريدة نبيل السيد عثمان 25 عامًا، طالبة بكلية الآداب ومقيمة بالمنطقة الثامنة دائرة القسم، منتظرًا عودتها من العمل لمدة ساعتين، وحين شاهدها تعدى عليها مُستخدما السكين كبيرة الحجم قاصدا قتلها، ومؤكدًا أنه لم يتركها حتى تأكد أنها جثة هامدة، وفي مواجهته بالواقعة أقر بارتكابه الواقعة لوجود خلافات سابقة فيما بينهما واعتراضا منه على خطبتها، وأنها تعامله معاملة سيئة وتنتقد جميع تصرفاته.

وتضمن المحضر أنه وُجد أمام إحدى العقارات بالمنطقة الثامنة - محل سكنها- جثة المجني عليها وبها إصابة عبارة عن جرح ذبحي بطول الرقبة وآخر طعني أسفل الصدر بالجهة اليسرى، وحرى التحفظ على المتهم والمضبوطات.