النيابة تحقق فى واقعة وفاة سيدة في مشاجرة بعابدين

بدأت نيابة وسط القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مصرع سيدة وإصابة أخرى في مشاجرة، بالأسلحة البيضاء بمنطقة عابدين.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، أنها لسيدة في عقدها الرابع، مصابة بجرح طعني، وكدمات وجروح اخرى، وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة وتفريغها، والتحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، والإستعلام عن الحالة الصحية لأخرى تمهيدًا لسؤالها حول الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة عابدين وسقوط متوفية ومصابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وفاة ش ح، 41 عامًا إثر تلقيها طعنة نافذة بالصدر، وإصابة «ش آ» 43 عامًا سودانية بجرح قطعي 5 سم بالرأس و5 سم بالظهر وجروح متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.