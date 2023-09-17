ads
الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية تعلن تدمير مصنع للدبابات في خاركوف شرق أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصنع للدبابات كانت تستخدمه قوات كييف لإعادة تأهيل وصيانة الدبابات والمدرعات، ونقاط مراقبة وقيادة للجيش الأوكراني.
وأضافت الوزارة في بيان أذاعته قناة روسيا اليوم، أن المدفعية الروسية دمرت محطتي رادار AN/TPQ-50 أمريكيتي الصنع في منطقتي بيشانويه وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف.

ads
خاركوف الدفاع الروسية أوكرانيا روسيا
ads