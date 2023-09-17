الدفاع الروسية تعلن تدمير مصنع للدبابات في خاركوف شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصنع للدبابات كانت تستخدمه قوات كييف لإعادة تأهيل وصيانة الدبابات والمدرعات، ونقاط مراقبة وقيادة للجيش الأوكراني.

وأضافت الوزارة في بيان أذاعته قناة روسيا اليوم، أن المدفعية الروسية دمرت محطتي رادار AN/TPQ-50 أمريكيتي الصنع في منطقتي بيشانويه وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف.