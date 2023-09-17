الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتعثر أمام بورنموث

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة تشيلسي وبورنموث فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ملعب "فيتاليتي"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول لاعبو البلوز على مرمى ولكن لم تترجم محاولاتهم إلى أهداف عدا محاولة كولويل في الدقيقة 50، حيث سجل هدفًا لتشيلسي لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل، ولم يتغير الوضع بعد دخول بالمر وتشيلويل في التشكيلة.

لم ينجح تشيلسي في تسجيل أي أهداف في المباراة، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية تحت إشراف مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، وهذا التعادل يعد الأول في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا التعادل، تواجد تشيلسي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 5 نقاط، بينما يأتي بورنموث فى المركز الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط.

