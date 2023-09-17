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الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل قياديٍّ بارز في حركة طالبان بباكستان

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أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم عن القضاء على قياديٍّ بارز في "حركة طالبان باكستان" المحظورة، خلال عملية مشتركة نُفذت بالتعاون بين قوات الجيش والأمن في منطقة وادي سوات شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة في بيان أن القياديَّ المقضيَّ عليه يدعى "نيغ محمد عمر"، وكان من القادة المقربين إلى الرئيس السابق للحركة في منطقة "وادي سوات" الملا "فضل الله"، وكان المسؤول عن تطبيق عقوبة الجلد عندما احتلت الحركة سوات لبضعة أشهر في عام 2008م، فضلًا عن تورطه في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية ضد قوات الأمن.

وأضافت أن عملية القضاء عليه نفذت في ضوء معلومات استخباراتية رصدت موقعه، فقد كان المذكور هاربًا منذ سنوات في أفغانستان، وعاد إلى باكستان قبل أشهر، وبدأ يمارس نشاط اغتيال رجال الشرطة في وادي سوات، وجمع الإتاوات من رجال الأعمال المحليين لتمويل الحركة.

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الشرطة الباكستانية حركة طالبان باكستان باكستان نيغ محمد عمر
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