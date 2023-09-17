بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص سقطو داخل بيارة صرف صحى بالدقهلية

لقى عاملان مصرعهما فيما أصيب اثنان آخران أثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحى بعزبة عرب زيدان التابعة لقرية المحموديه بمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية .

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالى عزبة عرب زيدان التابعة لقرية المحموديه بمركز دكرنس بسقوط ٤ اشخاص داخل بيارة صرف صحى بالقرية بينهم ثلاث عمال أثناء عملية التطهير والرابع من أبناء القرية خلال محاولة إنقاذهم.

على الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية والانقاذ النهرى الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن العمال الثلاثه كانوا يقومون بتطهير بيارة الصرف الصحى إلا أنهم سقطوا فيها وحاول أحد أبناء القرية إنقاذهم إلا أنه سقط معهم وفشل باقى الأهالى فى محاولة إنقاذهم .

وجرى انتشال جثتي العاملين وهما عمر رزق محمد عبد الرحيم ٣٠ عاما و محمد ابراهيم احمد موسى ١٩ عاما يقيمان بقرية الطليحات بمحافظة سوهاج فيما أصيب العامل الثالث ويدعى احمد مجدى محمد أمين ٤٩ عاما من سوهاج مصاب بضيق فى التنفس وجرى نقله الى مستشفى منية النصر لتلقى العلاج اللازم فيما أصيب أحد أبناء القرية ويدعى السعيد سعد السعيد ٢١ عاما من عزبة عرب زيدان الذى كان يحاول إنقاذهم إلا أنه فشل وسقط معهم وجرى تحويله إلى مستشفى الجمالية المركزى لتلقى العلاج اللازم .

وجرى نقل الجثتين للمشرحة على ذمة تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.