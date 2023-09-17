الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا

نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع اللجنة الدولية للطب العسكرى المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التطوير والتحديث فى المجال الطبى ومواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير الطبية العالمية وبما يخدم المنظومة الصحية فى مصر والذى ينفذ بجمهورية مصر العربية بمشاركة أكثر من ٣٢ دولة أفريقية وعربية.

تضمن المؤتمر تنفيذ العديد من المحاضرات وورش العمل فى مختلف التخصصات الطبية بمشاركة عدد من الخبراء الأطباء المصريين والأجانب لمناقشة القضايا الصحية العامة مع القطاعات الطبية المدنية والمنظمات الدولية بهدف تنسيق التعاون فيما بينهم بغرض تطوير الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى.

بدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلى عن دور ومهام إدارة الخدمات الطبية وما تنتهجه من تطوير وتحديث للمنظومة الطبية وفقًا لأحدث النظم الطبية العالمية، أعقب ذلك كلمة اللواء طبيب خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة نقل خلالها تحيات القيادة العامة للقوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بإمكانات وقدرات الأطباء بتنظيم العديد من ورش العمل والمؤتمرات للإطلاع على أحدث المستجدات فى مجال الطب العسكرى، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر لتبادل الخبرات بين المشاركين فى العمل الميدانى بالقيام بعمليات الإخلاء الطبى والمهام الإنسانية التى تنفذ فى أوقات الحروب والكوارث.

كما ألقى الفريق طبيب بيرنيرنيكس سكرتير عام اللجنة الدولية للطب العسكرى كلمة أشار خلالها إلى أن المؤتمر يمثل فرصة للقاء العلماء وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا الصحية التى تواجه الأفراد، وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم معرضًا طبيًا يضم العديد من منتجات الشركات العاملة فى المجال الطبى.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين للدول المشاركة وسكرتير منظمة الصحة العالمية بمصر ورئيس هيئة الدواء المصرية وعدد من أساتذه الجامعات المصرية.

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