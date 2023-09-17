مصدر بالزمالك يوضح سبب رحيل نجم الطائرة عن الفريق

تأكد رحيل نجم الزمالك محمد مصطفي لعبة عن صفوف فريق الكرة النادي الأبيض، وذلك للدوري السعودي.

وأكد مصدر بالزمالك فى تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم الأحد، أن النادي كان قريب من إقناع اللاعب بالاستمرار مع الزمالك في الموسم الجديد في ظل عدم ممانعة اللاعب، خاصة وأنه توج مع الزمالك بالبطولات في الموسم الماضي.

وتابع، عدم توفر مقدم التعاقد منع نادي الزمالك من الحفاظ على اللاعب مصطفي لعبة، واللاعب رحل ووقع لنادي سعودي للعب معهم بداية من الموسم الجديد.

ونجح نادي الزمالك مؤخرا في التعاقد مع اللاعب محمد عادل لاعب فريق الاهلي السابق لمده موسمين مقبلين.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الطائرة بالزمالك من؛ أحمد عاشور مديرا فنيا، وليد عبدالعال مدربا، إسلام سعودي مدربا مساعدا، أحمد سالم مخططا للاحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا، حسن عبد الرازق إداريا.