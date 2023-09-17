الدوري الإنجليزي.. ساكا يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة إيفرتون، اليوم الأحد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف إيفرتون على ملعبه "جوديسون بارك" في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من البرمييرليج.

واعتمد أرتيتا على بوكايو ساكا لقيادة الهجوم إلى جانب جابرييل مارتينيلي وإدوارد نيكيتا، فيما غاب الدولي المصري محمد النني عن تشكيلة الفريق منذ انطلاقة الموسم.

ويبدأ أرسنال المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: زينشينكو – ويليام ساليبا – بن وايت – جابرييل.

خط الوسط: ديكلان ريس – مارتن أوديجارد – فييرا.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي – إدوارد نيكيتا – بوكايو ساكا.

ويملك أرسنال فى رصيده 10 نقاط ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.

