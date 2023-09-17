الكونفيدرالية الأفريقية.. فيوتشر يخسر بهدف أمام سينجيدا التنزاني

سقط فريق فيوتشر في فخ الهزيمة بنتيجة 1-0 أمام فريق سينجيدا التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد، على ملعب عزام بتنزانيا، بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.

من المقرر أن يقام لقاء الإياب بالقاهرة يوم 1 أكتوبر المقبل، ويحتاج فيوتشر للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل رسميا من هذا الدور .

وخاض فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن.

فيما جلس على دكة البدلاء:

احمد يحيى، خالد رضا، طارق طه، باسم علي، محمد نصير، ايمن الصفاقسي، محمد فاروق، احمد عاطف، محمد محمود.

يذكر أن فيوتشر يشارك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بالنسخة الحالية بعدما حصد المركز الرابع في الدوري بالموسم الماضي.