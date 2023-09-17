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الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات مساء اليوم الأحد

سعر الذهب
سعر الذهب
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زادت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد بقيمة 5 جنيهات منذ أمس السبت .
وصل سعر عيار 21 لحوالي 2175 جنيها للبيع و 2185 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 2486 جنيها للبيع و 2497 جنيها للشراء .
وسجل سعر عيار 18 حوالي 1864 جنيه للبيع و 1873 جنيه للشراء و عيار 14 حوالي 1458جنيها للبيع و1457 جنيها للشراء .
وسجل سعر أوقية الذهب حوالي 77.31 ألف جنيه للبيع و77.7 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب 2.49 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.
بلغ سعر الجنيه الذهب 17.4 ألف جنيه للبيع و17.5 ألف جنيه للشراء.

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سعر عيار 21 سعر عيار24 سعر عيار 18 سعر عيار 14 سعر الجنيه الذهب
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