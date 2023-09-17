أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات مساء اليوم الأحد

زادت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد بقيمة 5 جنيهات منذ أمس السبت .

وصل سعر عيار 21 لحوالي 2175 جنيها للبيع و 2185 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 2486 جنيها للبيع و 2497 جنيها للشراء .

وسجل سعر عيار 18 حوالي 1864 جنيه للبيع و 1873 جنيه للشراء و عيار 14 حوالي 1458جنيها للبيع و1457 جنيها للشراء .

وسجل سعر أوقية الذهب حوالي 77.31 ألف جنيه للبيع و77.7 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب 2.49 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب 17.4 ألف جنيه للبيع و17.5 ألف جنيه للشراء.