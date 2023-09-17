محافظ أسوان يمنح 4 أسر من ضحايا حادث غرق شباب أبو هور رحلات عمرة

منح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 4 من أسر ضحايا حادث غرق مجموعة من الشباب أثناء إستقلالهم لفلوكة بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة في مارس الماضى، رحلات عمرة من خلال تسليمهم جوازات السفر والتأشيرة لأداء عمرة المولد النبوى الشريف بالأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية فى سبتمبر الحالى، والمهداه من الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية بأسوان.

جاء ذلك بحضور محمد سليمان حسن وكيل الطريقة، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى.

وأشار محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى، إلى أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تسخير كافة الإمكانيات الحكومية والمجتمعية لتوفير الدعم الكامل لأسر ضحايا حادث الغرق.

ولفت إلى أنه أثمر ذلك عن تقديم الطريقة الجعفرية كافة أوجه الدعم حيث تحملت نفقات السفر والإقامة والإعاشة والتنقلات بإجمالى مبلغ 140 ألف جنيه، وسيتم السفر فى سبتمبر الجارى، والعودة بعد 14 يوم.

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