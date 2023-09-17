الأمن يضبط شاب لتزويره كارنيهات عضوية نقابة الصحفيين بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على شاب لتزويره كارنيهات عضوية نقابة الصحفيين وانتحال صفة صحفى.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة من القبض على شاب وبحوزته كارنية عضوية نقابة الصحفيين بمنطقة بولاق أبو العلا وبمراجعة نقابة الصحفيين تبين أن الكارنيه مزور وأرسلت النقابة مذكرة إلى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفيد بأن المتهم المحبوس ليس مقيدًا بجداول نقابة الصحفيين، وأن الكارنيه المضبوط بحوزته مزور.

وكان أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة أن نيابة المنصورة قررت اليوم استمرار حبس أحمد رامى البرم المتورط فى تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، التى أجريت معه بحيازته أجهزة تزوير، منها جهاز وبرامج تستخدم فى التزوير، وطابعة كمبيوتر، ووحدة تخزين محمولة، وغطاء بلاستيكى لصنع البطاقات، وجهاز لتقطيع المعادن، وسخان حرارى.

وقال سكرتير عام النقابة إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت قد ألقت القبض على المتهم بتزوير كارنيهات النقابة، والنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، وإدارة موقع بدون ترخيص، وذلك عقب البلاغ الذي تقدم به خالد البلشى نقيب الصحفيين فى نهاية أغسطس الماضى إلى مساعد أول وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.