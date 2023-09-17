حبس المتهم بسرقة فيلا في كرداسة



قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بسرقة فيلا بكرداسة ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة .

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مالك مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) باكتشافه سرقة (عدد من الأجهزة الكهربائية- وبعض المتعلقات الأخرى) من داخل فيلا والده بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - الدخول من النافذة" ، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه (3 أشخاص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.