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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بسرقة فيلا في كرداسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بسرقة فيلا بكرداسة ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة .
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مالك مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) باكتشافه سرقة (عدد من الأجهزة الكهربائية- وبعض المتعلقات الأخرى) من داخل فيلا والده بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - الدخول من النافذة" ، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه (3 أشخاص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة بشمال الجيزة سرقة فيلا بكرداسة مديرية امن الجيزة
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