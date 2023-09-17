خوفا من الخروج الأفريقي.. الزمالك يطلب دعما جماهيريا كبيرا أمام بطل جيبوتي

قررت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا، مخاطبة وزارة الرياضة واتحاد الكرة والأمن خلال الساعات المقبلة وذلك للموافقة على حضور 50 ألف مشجع زملكاوي لمباراة الفريق أمام أرتا سولار الجيبوتي يوم 30 من الشهر الجاري، بإياب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية .

ويخشى الزمالك من الخروج الإفريقي المبكر خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز بطل جيبوتي بنتيجة 2-0، ويحتاج الزمالك للدعم الجماهيري الكبير لحسم التأهل .

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي .

تضم قائمة الزمالك في الموسم الجديد كل من :

محمد صبحى، محمد عواد، عبدالرحمن نفاد، معاذ علاء، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، مصطفى الزنارى، محمد عبدالشافى، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حاتم سكر، أحمد زكى، نبيل دونجا، عمرو السيسى، أشرف روقا، عمر جابر، حسام بيسو، عبدالله محمود، أحمد عبدالرحيم إيشو، سيد نيمار، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، إبراهيما نداى، مصطفى شلبى، على ياسر، محمد صلاح زكى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف الدين الجزيرى.