رئيسة وزراء إيطاليا تدعو الأمم المتحدة للتدخل بشكل أكبر في أزمة المهاجرين

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني اليوم الأحد ضرورة مشاركة الأمم المتحدة بشكل أكبر في مواجهة حالة الطوارئ المتعلقة بالمهاجرين، وذلك خلال زيارتها لجزيرة لامبيدوسا الإيطالية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ظل تزايد أعداد المهاجرين في الجزيرة.

وحذرت ميلوني من أن حالة الطوارئ المتعلقة بالمهاجرين التي تواجهها إيطاليا قد تؤثر قريبًا على الاتحاد الأوروبي بأكمله، وقالت -في مؤتمر صحفي- "إذا كان أي شخص يعتقد أن هذه القضية ستختفي في مواجهة الأزمة العالمية الحالية فهو مخطئ"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية "مع هذا المستوى من تدفقات المهاجرين إذا لم نعمل جميعا معا فسوف تتأثر الولايات الحدودية أولا ثم سيتأثر الجميع بعد ذلك، إنها مشكلة تشمل الجميع ويجب معالجتها من قبل الجميع"، مؤكدة أن زيارة فون دير لاين للجزيرة علامة على الوعي.

وكررت ميلوني وجهة نظرها بأن الطريقة الوحيدة لمعالجة حالة المهاجرين الطارئة هي وقف التدفقات من المصدر ووقف عمليات المغادرة غير القانونية بدلا من محاولة إعادة توزيع المهاجرين الذين يصلون.

يأتي ذلك في ظل التوتر الذي تشهده جزيرة لامبيدوسا الإيطالية حيث نظمت مجموعة من السكان المحليين احتجاجا بسبب زيادة تدفق المهاجرين للجزيرة.